В Мексике подсчитали объемы прибыли картелей от незаконной миграции в США

Министерство внутренних дел Мексики считает, что объемы прибыли преступных картелей и других группировок от организации незаконной миграции в Соединенные Штаты превышает $600 млн, сообщает ТАСС.

«Семь из каждых 10 мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые нелегальным путем попали в США через северную границу Мексики, пользовались услугами проводников, средний платеж составил 4 559 долларов», — указано в исследовании МВД Мексики.

Уточняется, что «расценки» для граждан непосредственно Мексики выше — в среднем, около $5 тыс.

«В 2019 году организация нелегальной миграции принесла порядка 615 млн долларов <…>, однако объем рынка может быть гораздо больше», — резюмируют в МВД Мексики.

Ранее стало известно, что в США водителю фуры, в которой погибли 53 мигранта, и его сообщнику грозит смертная казнь.

Хуана Мендеса и Хуана Бильбао — граждан Мексики — обвиняют в незаконном хранении оружия. Было установлено, что прицеп фуры, в котором погибли люди, был зарегистрирован на них. Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.