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Привычный дизайн упаковки молочных продуктов может вернуться к концу летнего периода

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Производители молочных продуктов вернут привычный дизайн упаковки, который изменился из-за дефицита красок, к концу августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова.

«К концу августа мы вернемся к нормальной стандартной упаковке, к нормальному стандартному картону, к нормальным традиционным видам молочных продуктов, к которым мы привыкли», — сказал Белов.

По его словам, краски производили в России, но некоторые пигменты изготавливали за границей. Требуется время, чтобы поменять состав красок и ввести новых поставщиков.

Белов отметил, что на сегодняшний день краски с измененным составом проходят тестирование.

Накануне первый заместитель председателя правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева заявила, что в регионе начали выпускать продукцию в упаковке под брендом Komipak.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что Минсельхоз найдет выход из ситуации с упаковкой для продуктов питания и производителям не придется заворачивать их в «газету «Правда».

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