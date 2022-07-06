СМИ: в Великобритании более 2 млн человек не могут оплачивать счета из-за роста цен

В Великобритании свыше 2 млн человек не могут ежемесячно оплачивать счета за коммунальные услуги, аренду квартиры и кредиты в этом году из-за роста цен. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование ассоциации по защите прав потребителей Which?, передает ТАСС.

«Безжалостный кризис стоимости жизни продолжает оказывать огромное давление на финансы домохозяйств. Правительство должно обеспечить адресную помощь наиболее уязвимым категориям граждан», — сказали в ассоциации.

По данным статистики, больше половины британцев, чей годовой доход составляет £21 тыс. ($25 тыс.) сократили свои траты, чтобы покрыть расходы на предметы первой необходимости в прошлом месяце. А среди тех, кто зарабатывает £55 тыс. ($65,5 тыс.) в год, таких оказалось 57%.

Годовая инфляция в Британии в мае 2022 года достигла 9,1%, побив рекорд 40-летней давности. Указывается, что в мае потребительские цены выросли на 0,7%. При этом месяцем ранее этот показатель показывал рост в 2,5%. Кроме того, индекс инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья показал рост на 7,9%. В апреле он был на уровне 7,8%.