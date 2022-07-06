«Газпром»: контрольный пакет газового хранилища «Хайдах» находится под управлением Германии

«Газпром» после заявления властей Австрии о газохранилище «Хайдах» указал в своем Telegram-канале, что владеет в нем лишь 11,11%, которые принадлежат Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО «Газпром экспорт»).

Контрольный пакет в 55,55% находится под управлением Федерального сетевого агентства Германии.

Также уточняется, что австрийская компания RAG Austria AG владеет 33,33% в газохранилище «Хайдах».

1 июля сообщалось, что власти Австрии опубликуют поправку в законодательство, которая обеспечит возможность лишить «Газпром» подземного хранилища природного газа в городе Хайдах близ Зальцбурга.

6 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что газохранилище российской компании «Газпром» в австрийском Хайдахе будет передано другим энергопоставщикам.

Ранее австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Нехаммера в адрес российской компании «Газпром» в комментариях под его заявлением газете Kronen-Zeitung.