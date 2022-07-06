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В Банке Японии заявили, что почти каждый девятый японец заметил рост цен в стране

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Eugene Hoshiko/AP

Почти 90% японцев почувствовали на себе рост цен. Информацию об этом пресс-служба Банка Японии опубликовала после анкетирования, которое проводилось каждые три месяца. 89% респондентов сказали, что ощутили на себе рост цен за последний год. В марте лишь 22,4% участников опроса говорили, что чувствуют повышение стоимости товаров в стране.

Анкетирование проводили среди 4 тыс. человек с 6 мая по 1 июня 2022 года по почте и в интернете.

Газета Nikkei Asia 6 июля опубликовала подсчеты, согласно которым рост цен в Японии охватил уже 60% продовольственных товаров. Лидерами повышения цен стало растительное масло (на 12%) и майонез (на 15%).

В конце мая издание Yahoo News Japan написало, что внутренние цены в Японии стали максимальными за 40 с лишним лет, поднявшись на 10% из-за подорожания агросырья и удобрений. Существенное влияние на рост цен оказало увеличение стоимости продовольствия в мире. В частности, больше всего подорожала продукция животноводства. Основная причина – рост цен на удобрения и корма.

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