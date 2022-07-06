Цена нефти Brent на лондонской бирже опустилась ниже $100 за баррель впервые с 25 апреля

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась еще на $5 — до $100 за баррель впервые с 25 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:17 мск, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в сентябре снижалась на 2,84%, до $99,85 за баррель. К 17:32 мск стоимость замедлила снижение и была на уровне $100,07 за баррель (-2,67%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2022 года дешевеет на 2,87%, до $96,65 за баррель.

5 июля цена нефти Brent опустилась до $105 за баррель — впервые с 12 мая.

Ранее сообщалось, что цена на нефть к концу 2023 года может обрушиться до $45 за баррель из-за снижения спроса.

Аналитики посчитали, что к концу 2022 года цена на нефть марки Brent уменьшится до $65 за баррель. Это может произойти из-за пониженного спроса ввиду возможной рецессии в экономике. Этот процесс также может продолжиться и в 2023 году, когда к концу года цена на нефть упадет до $45 за баррель.