Экономист Лашков спрогнозировал возврат доллара к оптимальному коридору 70-75 рублей к осени

Курс рубля к доллару вернется к оптимальному коридору 70-75 к сентябрю-октябрю 2022 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

«Можно ожидать, что при сохранении текущих трендов в рамках макроэкономической политики российских властей уже в сентябре-октябре 2022 года рубль вернется к курсу 70-75 единиц национальной валюты за доллар. А к концу года курс доллара и вовсе может сместиться в пределы коридора 70-80 рублей», — предположил Лашков.

Он добавил, что на резкое укрепление зарубежных валют в последние дни повлиял ряд факторов.

«На поведение участников рынка оказывает влияние информация о намерениях властей предпринять новые меры по ослаблению рубля в части корректировки бюджетного правила и валютных интервенций. На ситуацию также продолжают воздействовать последствия недавно принятых крупными акторами решений, таких, как отказ «Газпрома», «Сбербанка» и ряда иных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год», — резюмировал Лашков.

По его словам, на ослабление рубля оказало влияние приближение окончания налогового периода и планы российских властей по созданию механизма давления на рубль через покупку валют дружественных стран. Нельзя сбрасывать со счетов и постепенно увеличивающиеся объемы параллельного импорта, заключил он.

6 июля в ходе утренних торгов на Мосбирже курс доллара впервые с 30 мая превысил отметку в 64 рубля (+4,99%). Однако ближе к 17:00 российская валюта отыграла падение, укрепившись до 62,85 за доллар.