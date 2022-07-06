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Le Figaro назвала рубль самой успешной валютой планеты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рубль на фоне укрепления с начала 2022 года на 45-50% по отношению к евро и доллару можно считать самой успешной валютой в мире. Такое мнение выразили в материале французской газеты Le Figaro.

«Рубль стал «островком процветания в океане финансовой нестабильности» и самой успешной валютой планеты», — говорится в публикации.

Автор отметил, что такие результаты — это заслуга главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее уважают коллеги на Западе и в Азии за то, как ей удалось справиться с кризисом рубля 2014 года. На этот раз она смогла выправить ситуацию благодаря мерам в отношении ключевой ставки и обмена валют.

Ранее 6 июля инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал, что доллар к концу 2022 года может закрепиться на отметке 70-75 рублей.

По его словам, укреплению американской валюты поможет рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год, а также возможный перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

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