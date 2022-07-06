Генконсульство РФ на Шпицбергене пояснило порядок доставки грузов в Баренцбург

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин рассказал, что контейнеры, отправленные на Шпицберген, доставят в Баренцбург норвежские перевозчики, передает РИА «Новости».

«В Баренцбург отправились не застрявшие 30 апреля на границе контейнеры, а совершенно новые два контейнера. Те так и стоят на границе — там технические сложности с их перегрузкой на норвежского перевозчика. Думаю, скоро они будут решены и эти два «старых» контейнера тоже отправятся в Баренцбург», — пояснил Гущин.

По информации дипломата, контейнеры покинули порт Тромсё 5 июля, их прибытие ожидается 8 июля.

Ранее Норвегия разрешила провезти через границу российские контейнеры к Шпицбергену. В конце июня Норвегия отклонила заявку на поставку 20 т товаров для российских поселений на Шпицбергене. Генконсул России на острове Шпицберген Сергей Гущин сообщил, что продуктов питания на острове хватит до августа, однако лекарства и оборудование уже на исходе.