Власти Белоруссии возобновили запрет на вывоз муки и гречки

Правительство Белоруссии возобновило запрет на вывоз из республики пшеничной муки и гречки. Об этом сообщила пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что запрет будет действовать три месяца и введен он для защиты внутреннего рынка.

Запрет на вывоз из страны распространяется на муку из пшеницы мягкой и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневые зерна обрушенные, готовые пищевые продукты из гречки.

4 июня власти Витебской области Белоруссии сняли запрет на вывоз продуктов питания для выезжающих в Литву и Латвию граждан до конца 2022 года. Администрация Гродненской области также разрешила вывозить продукты из страны без ограничений до конца этого года.

Ранее Белоруссия ввела ответный запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в республику автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза.