Reuters написало, что Россия два месяца подряд остается главным поставщиком нефти в Китай

Россия второй месяц сохраняет лидирующую позицию по поставкам нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение судоходных аналитических компаний Vortexa, Kpler и Refinitiv.

По данным издания, в июне Москва экспортировала в КНР около двух млн баррелей в сутки по морю и трубопроводам. Объем соответствует 15% от общего спроса в Китае.

«Российская нефть помогает китайским нефтеперерабатывающим предприятиям снижать затраты в условиях строгого контроля и ограничений со стороны Пекина на фоне COVID-19», — говорится в публикации.

Ранее 6 июля агентство Bloomberg написало, что Саудовская Аравия продает за границу некоторые сорта своей нефти со значительной скидкой по отношению к флагманскому сорту Arab Light, чтобы конкурировать с Россией на азиатском рынке.

В конце июня сообщалось, что лидеры стран G7 решили поручить своим ведомствам провести беседы с другими странами по поводу установления предельных цен на нефть и газ из России.