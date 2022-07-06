В Евростате подсчитали, что длительность трудовой жизни европейцев выросла до 36 лет

Европейцы в среднем работают в течение жизни около 36 лет. Такие данные по итогам 2021 года представили в Статистическом управлении Евросоюза (Eurostat).

В управлении уточнили, что в среднем 36 лет человек, которому в 2021 году было 15 лет, будет оставаться в составе трудоспособного населения на протяжении своей жизни.

В 2001 году длительность трудовой жизни европейцев в среднем составляла 32 года. В 2019 году показатель достиг 35,9 лет. В пандемийный 2020 год средняя продолжительность трудовой жизни жителей Европы составила 35,6 лет.

Самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах — 42,5 года. На втором месте Швеция. Там показатель равен 42,3 года. Третьей стала Дания. В этой европейской стране в среднем люди работают в течение жизни 40,3 года. Меньше всех работают жители Румынии — 31,3 года.

У мужчин в Евросоюзе средняя длительность трудовой деятельности составляет 38,2 года, у женщин — 33,7 года.

В мае председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России нет необходимости законодательно регулировать продолжительность рабочей недели и вводить четырехдневную рабочую неделю.