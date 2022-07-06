В «Честном знаке» сообщили о нарушениях в обувной отрасли на ₽25 млрд за полгода

Система маркировки «Честный знак» выявила нарушений в обувной отрасли на 25 млрд руб. с января по июнь 2022 года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака»).

«Всего было зафиксировано более 10 млн нарушений на обувном рынке России за шесть месяцев 2022 года. Стоимость товара с зафиксированными нарушениями эквивалентна 25 млрд руб.», — отметили в «Честном знаке».

Там также добавили, что минимальная сумма штрафов может составить 10 млрд руб., если будут вынесены решения контрольно-надзорных органов.

В ЦРПТ указали, что больше всего нарушений было зафиксировано в Москве, около 3,6 млн. На втором месте Подмосковье с 847 тыс. нарушений. Замыкает тройку Новосибирская область (560 тыс.)

В начале июня из данных системы маркировки продукции «Честный знак» стало известно, что с начала 2022 года было выявлено нарушений в табачной отрасли на 16,5 млрд рублей.