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ЕС готовит юридическую базу для передачи активов России на восстановление Украины

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Francois Lenoir/Reuters

Европейская комиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы предоставить конфискованные российские активы и активы «российских олигархов» Украине. Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

По ее словам, не дожидаясь завершения военного конфликта на Украине, Евросоюз планирует провести со странами «Большой семерки» конференцию с участием экспертов по подготовке кампании по восстановлению Украины.

«Восстановление потребует колоссальных усилий. Мы никогда не проводили операций такого масштаба, поэтому нам потребуется собрать самые блестящие умы для ее подготовки», — добавила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис раскритиковал идею ареста российских активов с целью финансирования с их помощью восстановление Украины.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва изучает меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине.

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