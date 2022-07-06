Российский рынок может покинуть треть страховых компаний к 2025 году

Количество участников страхового рынка к 2025 году может сократиться на треть из-за невысокой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что страховщики начнут покидать рынок из-за низкой рентабельности и невозможности выполнить регуляторные требования. При этом больше всего сокращение затронет сегменты страхования жизни, несчастных случаев и автокаско.

Аналитики посчитали, что небольшие компании просто не могут окупить свой капитал. Речь идет о том, что страховой компании необходимо получать ежегодно как минимум 200 млн руб. премий чтобы хоть как-то держаться на плаву. Для подобных участников рынка, в основном, закрыт вход в банковские сети.

Кроме того, уже в 2023 году ситуация для страховщиков усложнится, так как классические страховщики должны увеличить капитал до 300 млн руб., а страховщики жизни — до 450 млн руб. На сегодняшний день десятки российских страховых компаний не соответствуют этим требованиям.

21 июня Министерство финансов России предложило ввести на страховом рынке услугу долевого страхования жизни (ДСЖ).