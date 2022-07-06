Австрия предложила подземное хранилище «Газпрома» в Хайдахе другим поставщикам

Газохранилище российской компании «Газпром» в австрийском Хайдахе будет передано другим энергопоставщикам. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это газохранилище до сих пор не заполнено. И в связи с тем, что оно не используется по назначению, хранилище изымается у оператора и предоставляется в пользование другим для хранения газа, отметил Нехаммер.

Политик добавил, что Австрия в будущем будет использовать это газохранилище в Хайдахе.

1 июля сообщалось, что власти Австрии опубликуют поправку в законодательство, которая обеспечит возможность лишить «Газпром» подземного хранилища природного газа в городе Хайдах близ Зальцбурга.

Ранее сообщалось, что австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании «Газпром» в комментариях под его заявлением газете Kronen-Zeitung.