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CNN: Норвегия решила спасти оставшуюся без энергоресурсов Европу, остановив забастовку

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Depositphotos

Норвегия пытается спасти оставшуюся без нефти и газа из России Европу, остановив забастовку работников. Об этом сообщает CNN Business.

Забастовка работников в Норвегии, которая является вторым по размеру поставщиком энергии для Европы после России, привела к росту цен на газ. Из-за этого правительству страны пришлось вмешаться, предложив провести обязательный арбитраж по заработной плате для урегулирования спора.

«Обычно мы проявляем значительную сдержанность, прежде чем вмешиваться в обязательный арбитраж по заработной плате. Однако серьезные последствия объявленной эскалации вынудили меня вмешаться», — отметила министр труда Норвегии Марте Мьес Персен.

В публикации указали, что Евросоюз всеми силами пытается уменьшить зависимость от топлива из России. Поэтому падение поставок из Норвегии могло бы привести к серьезным последствиям планам Европы по заполнению хранилищ газа, которые сейчас заполнены в среднем на 59%.

Ранее в среду агентство Reuters сообщило, что профсоюз сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии Lederne объявил о прекращении забастовки. Добычу углеводородов возобновят в кратчайшие сроки, поскольку правительство вмешалось в ситуацию.

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