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hh.ru: число вакансий для молодежи за год выросло на 72%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

За январь-июнь 2022 года число вакансий для молодых специалистов без опыта работы и студентов увеличилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

«Прирост вакансий для молодежи в первом полугодии составил 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число резюме выросло на 74%. В июне — начале июля на hh.ru работодатели опубликовали почти 182 тыс. вакансий для молодых специалистов без опыта работы и студентов. По итогам первого полугодия доля вакансий для молодежи составляет 16% от всего объема предложений работы на рынке труда в России», — отметила Святицкая.

Она добавила, что большинство вакансий для молодежи открыто в сфере продаж, общепите и логистике.

В течение 2022 года в России действует программа трудоустройства молодежи без опыта работы в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление правительство выпустило 18 марта. Компании и организации, которые возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

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