Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Российский бизнесмен и владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов отозвал исковое заявление о разводе со своей супругой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судебного участка № 205 московского района Крылатское.

«Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено», — сказали в суде.

Усманов и Винер состоят в официальном браке с 1992 года.

Согласно сообщениям в СМИ, инициатором бракоразводного процесса стал 68-летний Усманов. Заявление о расторжении брака он подал в суд в мае этого года. 7 июня состоялось первое заседание адвокатов супругов.

Ранее сообщалось, что Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза.