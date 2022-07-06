Аналитик Михайлов объяснил рост валют ожиданиями дальнейших шагов от правительства

Рост курса доллара и евро произошел из-за ожиданий от правительства России конкретных шагов по достижению сбалансированного курса рубля. Об этом RT заявил ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов.

«Причина резкого роста курса доллара и евро на сегодняшних торгах прежняя: в течение этой недели в правительстве проходят ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься реальные, конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты», — отметил Михайлов.

По его словам, во время подобных ожиданий иностранные валюты всегда укрепляются по отношению к рублю.

Он добавил, что какие бы ни были заявления от Минфина, к концу недели доллар может устояться на уровне 60 рублей или укрепиться до 65 рублей.

В начале июля опрошенные американским телеканалом CBS эксперты заявили, что российский рубль в этом году демонстрирует значительный рост и стал одной из лучших мировых валют.