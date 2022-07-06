«Тинькофф» приостановил до 1 октября исходящие SWIFT-переводы в валюте

«Тинькофф банк» объявил в Telegram-канале о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов до 1 октября.

В публикации говорится, что это касается всех переводах в валютах, включая доллары США.

«Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки», — заявили в банке.

Там добавили, что входящие SWIFT-переводы будут осуществляться по текущим тарифам.

Ранее «Тинькофф банк» с 16 июня установил минимальный порог для SWIFT-переводов в $20 тыс. Также кредитная организация ввела комиссию за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах, которая составляет 3% от суммы перевода, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.