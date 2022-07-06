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Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать электроэнергию у РФ

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что у Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, и она сохранится даже при выходе из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Техническая, несомненно, конечно. Они пока не вышли из БРЭЛЛ, они могут покупать у нас», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, осталась ли у Литвы возможность покупать российскую электроэнергию.

По словам губернатора, у Литвы останется такая возможность, так как ни одна из сторон не демонтирует сетевое хозяйство.

«Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически», — добавил он.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия может принять экономические меры в ответ на запрет Литвой транзита в Калининград, которые могут перекрыть этой стране Прибалтики кислород.

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