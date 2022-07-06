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IKEA ввела ограничения на онлайн-заказ товаров через форму заявок

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российское подразделение IKEA ввело ограничение на заказ товаров во время онлайн-распродажи через форму заявок на оформление покупки.

«Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — говорится на сайте.

При переходе на страницу формы появляется сообщение, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Также в компании сообщили о действующих ограничениях на распродаже — нельзя купить более 70 товаров одного артикула, вес покупок не должен превышать 1 000 кг, а сумма покупки не может быть более 1 000 000 рублей.

Накануне сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна.

В ночь на 5 июля перед началом распродажи на сайте возникла ошибка, из-за которой можно было выбрать регион доставки, посмотреть товары, но нельзя добавить их в корзину.

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