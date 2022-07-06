Депутат бундестага Фрай: план Германии по замене газа из России поставками СПГ провалился

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) для обеспечения стабильного энергоснабжения этой зимой может быть сорван из-за нехватки танкеров для перевозки. Об этом пишет Bild.

«В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок», — заявил член Союза судовладельцев Мартин Крегер.

В свою очередь представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай выразил мнение, что стратегия Хабека по СПГ уже провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое потребуется зимой. Он добавил, что Германия должна сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища.

Вице-канцлер Хабек неоднократно говорил, что правительство работает над снижением зависимости от поставок российских энергоресурсов. Одним из вариантов является СПГ. По его словам, в вопросе отказа от российского газа наблюдается прогресс.