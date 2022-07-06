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Суд РФ приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

Приостановлена деятельность Каспийского трубопроводного консорциума за нарушения ликвидации разливов

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Андрей Николаев

Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток. Как пишет ТАСС это связано с нарушениями в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти, уточнили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Предприятие намерено обжаловать это решение.

Ространснадзором 6 мая была проведена внеплановая проверка АО «КТК-Р». Проверяющие обнаружили несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

6 июня компания получила предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 30 ноября. Но Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора обратилось в суд с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, «заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля.

Постановлением суда от 5 июля 2022 года требования Ространснадзора были частично удовлетворены.

Ранее сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум выплатит штраф на сумму около 5,3 млрд руб. за разлив нефти, произошедший минувшим летом в Черном море.

Также стало известно, что прием нефти от грузоотправителей Казахстана по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума был полностью восстановлен.

В конце апреля сообщалось, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил работу третьего выносного причального устройства (ВПУ-3) на морском терминале под Новороссийском после ремонтных работ, которые длились месяц. Тогда ВПУ-2 оставалось закрытым после полученных повреждений, ВПУ-1 работало штатно.

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