В Ural заявили, что не могут производить мотоциклы без колясок

Ural мог бы вернуться обратно к производству «одиночек», но в России для этого нужна специальная сертификация. С этим — большие проблемы, заявил в интервью «Газете.Ru» генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«Мотоциклы-одиночки объемом двигателя свыше 600–650 кубов обязательно должны иметь антиблокировочную систему ABS. Без этого ваша новая модель никогда не пройдет сертификацию и не станет серийной. Эти системы производит немецкая компания Bosch, которая из-за санкций больше не поставляет технологическую продукцию в Россию. То есть сейчас одиночку Ural попросту невозможно сертифицировать», — объяснил Кузнецов.

Он отметил, что если государство решит изменить формат процедуры, Ural может вернуться к производству «одиночек».

«Тогда мы с удовольствием вернемся к планам производства одиночных мотоциклов. Но сейчас об этом говорить явно преждевременно», — рассказал Кузнецов.

По его словам, при производстве моделей с коляской Ural также мешает действующая система сертификации.

«Сейчас в России сертификация мотоциклов осталась где-то в советском времени. Мы обязаны производить устаревшие поворотники, которые до сих пор используются на Ural, но никто в мире уже не делает. Мы обязаны ставить доисторические фары — только из-за того, что по сертификации нужны именно эти компоненты», — уточнил Кузнецов.