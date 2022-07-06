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Гендиректор Ural пообещал, что американцы получат свои «Уралы» к началу 2023 года

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Денис Кузнецов

Жители США дождутся заказанных «Уралов» в этом или начале следующего года. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«Дождутся. Но произойдет ли это осенью или к началу зимы — пока неизвестно», — рассказал Кузнецов.

По его словам, в США и Европу поставлялось 90% мотоциклов Ural. Из-за санкций поставки были приостановлены.

Кроме того, продукция российского производителя в США подорожает.

«Модельный ряд в Штатах подорожает в любом случае. Но цены в США на мотоциклы Ural идут без учета налоговых сборов и доставки, поэтому на сайтах стоимость не поменяется. Дополнительные факторы включают в ценник непосредственно при оформлении покупки», — уточнил он.

Уже сейчас «Уралы» в Америке продаются в среднем в полтора раза дороже, чем в России и странах СНГ, добавил он. Флагманские модели доходят в среднем до $35 тыс. со всеми налоговыми сборами и логистическими затратами, сообщил Кузнецов.

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