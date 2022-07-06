Производитель «Уралов» не исключил остановки работы заводов

Есть вероятность негативного сценария, при котором производство мотоциклов «Урал» может «встать на длительное время». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«Такое вполне может случиться. Уже сейчас подобное наблюдается в производстве «АвтоВАЗ». Компоненты для мотоциклов и автомобилей на самом деле очень схожи — электроника, по факту, вся та же», — рассказал Кузнецов.

По его словам, в мотоциклах Ural используются немецкая резина, итальянские обода, литье сделано в Тайване, амортизаторы от компании SACHS, генераторы Denso. В России аналогов этих деталей нет, добавил Кузнецов.

Он уточнил, что заменить поставщиков сможет Китай, главное — выбрать компанию, которая производит качественную продукцию.

«В КНР есть мотофабрики, которые выпускают сравнимую по качеству с западными аналогами продукцию, но присутствует и откровенный ширпотреб», — объяснил Кузнецов.

Однако завод Ural в Казахстане, где открывается вторая сборочная линия, даст компании возможность закупать детали, сообщил он.

«В Средней Азии нам гораздо удобнее себя чувствовать в плане логистики, включая поставки западных запчастей и комплектующих», — указал Кузнецов.