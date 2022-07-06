Производителю «Уралов» хватит запасов западных деталей на тысячу мотоциклов

Запасов западных комплектующих хватит для того, чтобы производство мотоциклов продолжалось до конца года. Сейчас зарубежных компонентов достаточно для сборки тысячи «Уралов». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«В России проблем с запчастями сейчас нет — мы достаточно запасливые в этом плане. У нашего Ирбитского завода всегда есть в наличии запас комплектующих для сборки порядка тысячи мотоциклов», — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что годовой объем производства на Ural намного больше 1 тыс. мотоциклов.

«Но раскрывать конкретные цифры не буду, это коммерческая тайна», — уточнил Кузнецов.

По его словам, в мотоциклах Ural используются немецкая резина, итальянские обода, литье сделано в Тайване, амортизаторы от компании SACHS, генераторы Denso.

«Все это — импортные компоненты, которые невозможно заменить на российские аналоги. На заводе в Ирбите производятся рамы, проходит механическая обработка, создаются обвесы, лодочки и т.д. Но более высокотехнологичные компоненты к нам приходят из-за рубежа», — указал Кузнецов.