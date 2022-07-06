Ural заявил о срыве 90% поставок мотоциклов в Европу и США из-за санкций

Производитель мотоциклов Ural до начала спецоперации отправлял за рубеж около 90% своей техники. Сейчас эти поставки почти полностью прекратились. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил генеральный директор представительства Ural в Москве Денис Кузнецов.

«Временно заморозился экспорт мотоциклов в США и Европу. Под временной заморозкой оказалось порядка 90% суммарной продукции», — рассказал Кузнецов.

По его словам, Ural не собирается замещать поставки на Запад внутренними. Расширение продаж в России будет постепенным, в том числе с учетом отсутствия господдержки, добавил Кузнецов.

«Мы не собираемся отбивать с помощью России те 80–90% замороженного экспорта в США и Европу. В планы входит плавное расширение продаж внутри страны, держать завод у нас есть возможности. Существует стабфонд, который помогает нашим сотрудникам, мы никого не уволили после западных санкций. К нам ни разу в жизни не пришел никто ни из Минпромторга, ни из других ведомств, чтобы нас поддержать. Мы исключительно самостоятельно держимся на плаву», — отметил Кузнецов.

Он уточил, что Ural продолжает экспортировать «Уралы» в Японию, Китай, в страны Ближнего Востока.