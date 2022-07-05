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В России начали выпускать упаковку под брендом Komipak

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Komipak

В Республике Коми начали выпускать продукцию в упаковке под брендом Komipak регионального производителя. Об этом в своем Telegram-канале написала первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева.

«Уже со вчерашнего дня на полках магазинов появился продукт в новой упаковке тетрапак, которую производит наше региональное предприятие «Сыктывкарский лесопромышленный комплекс», — написала она.

По словам Ахмеевой, начало выпуска нового продукта под брендом Komipak — это ответ на антироссийские санкции. Предприятие способно производить 25 тысяч тонн упаковки в месяц. Komipak имеет белый поверхностный слой и подходит для полноцветной печати.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что Минсельхоз найдет выход из ситуации с упаковкой для продуктов питания и производителям не придется заворачивать их в «газету «Правда».

В середине июня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по созданию российского аналога упаковки TetraPak для пищевой продукции находится в активной стадии.

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