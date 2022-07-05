Глава Минпромторга заявил, что в России могут разрешить параллельный импорт автомобилей

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российским компаниям могут разрешить параллельный импорт автомобилей вне зависимости от решения производителей транспортных средств. Об этом глава Минпромторга заявил на промышленной выставке «Иннопром-2022», пишет РИА «Новости».

По словам министра, Совет ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) принял решение, при котором Россия может устанавливать требования в отношении ввозимых в страну автомобилей.

«Для его реализации Минпромторгом России ведется подготовка изменений в соответствующее постановление правительства, которые позволят юридическим лицам обеспечить оформление документов о соответствии на ввозимые в рамках параллельного импорта автомобили независимо от решений материнских компаний», — сказал министр.

В страну по механизму параллельного импорта начали завозить товары (например, одежду, косметику и мебель) в мае. Мера не распространилась на машины из-за таможенных требований и политики производителей.

Ранее 5 июля Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в России постепенно стабилизируется, и в течение года ценники будут постепенно снижаться.