В ВЭБ.РФ заявили, что $1 может стоить 70 рублей к концу 2022 года

Американский доллар может повыситься до 70 рублей к концу 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

«Я надеюсь, что все же рубль понизится, будет около 70 (рублей за доллар)», — сказал он.

По его словам, Банк России, скорее всего, оставит уровень ключевой ставки в июле на прежнем уровне. Сейчас показатель равен 9,5%. Клепач считает, что в случае сдерживания укрепления рубля надо было бы существенно снизить ставку, несмотря на торможения инфляции.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ, спад ВВП за 2022 год составит 8%. Минэкономразвития ожидает спад ВВП страны в 2022 году на 7,8% и показатель роста цен на уровне 17,5%.

Ранее 5 июля сообщалось, что рубль усилил снижение к доллару, и американская валюта в моменте поднялась выше 60 рублей. Курс доллара расчетами «завтра» рос на 2,88 рубля, до 58,12 рубля, что стало максимумом с 14 июня.

Евро также укреплялось и достигало показателя в 63 рубля на Мосбирже, что также стало максимумом с 14 июня.