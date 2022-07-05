Польша введет принудительное управление для подсанкционных компаний с российским участием

Власти Польши планируют ввести принудительное управление попавших под санкции компании с российским участием для их последующей продажи. Об этом журналистам заявил министр развития и технологии республики Вальдемар Буда, пишет РИА Новости.

«Мы приняли важное решение о введении института так называемого временного принудительного управления», — сказал Буда.

Он добавил, что принудительное управление позволит руководить компаниями, находящимися под санкциями, для выполнения интересов сотрудников и дальнейшей продажи предприятий.

Весной 2022 года Варшава ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых в том числе «Газпром», «Новатэк», Лаборатория Касперского, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, наложенными странами Европы из-за ее специальной военной операции на Украине. По его словам, в краткосрочной перспективе антироссийские санкции неэффективны.