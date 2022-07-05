ФАС сообщила, что не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от предполагаемых покупателей сервиса доставки готовой еды Delivery Club. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сообщал, что холдинг VK и компания «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club.

В ФАС также отметили, что позиция ведомства будет зависеть от конкретных пунктов и соглашений сторон сделки, которые служба должна будет оценить на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

В VK и «Яндексе» не стали комментировать предоставленную ФАС информацию.

В апреле этого года года VK и «Яндекс» подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен».