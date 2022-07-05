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В Госдуме пообещали «адекватный и чувствительный» ответ на санкции Японии

Лидер ЛДПР Слуцкий: ответ России на японские санкции будет чувствительным и адекватным

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Depositphotos

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответ на японские санкции будет чувствительным и адекватным, передает РИА «Новости».

«Уверен, Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ. Не обязательно симметричный», — рассказал Слуцкий.

По его словам, антироссийские санкции, которые ввела Япония, прежде всего «бьют бумерангом по всем странам G7». Кроме того, депутат отметил, что японские власти «в угоду Вашингтону» разрушают наработанные отношения с Россией.

5 июля Япония обновила санкционный список в отношении России, добавив в него 57 физических лиц и шесть компаний. Под санкции попали вице-премьер России Дмитрий Григоренко, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, его заместитель Кирилл Стремоусов и другие лица.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявлял, что теперь говорить о мирном договоре по Курильским островам между Россией и Японией после введения новых антироссийских санкций со стороны Токио не приходится.

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Санкции против России
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