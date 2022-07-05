В Киеве оценили ущерб от разрушения инфраструктуры Украины

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ущерб от разрушений инфраструктуры страны достигает $95 млрд. Его слова в соцсетях приводит пресс-служба министерства.

«Сейчас наш бюджет почти на 100% направлен на нужды военных и социальные выплаты. И каждый месяц у нас дефицит в $5 млрд. Ущерб от разрушения инфраструктуры уже достигает $95 млрд», — сказано в сообщении.

Также министр отметил, что за последние три месяца были открыты 43 временных перехода в пограничных пунктах пропуска, восстановлены 13 железнодорожных мостов и переходов, расчищено более тысячи километров дорог.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Украине требуется $1 трлн для восстановления экономики и инфраструктуры.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщало, что помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить €500 млрд.