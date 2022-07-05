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KFC приостановила продажу картофеля фри и по-деревенски больших и средних размеров

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пользователи заметили, что в меню на сайте и в приложении ресторанов KFC больше не отображаются картофель фри и картофель по-деревенски среднего и большого размеров, также в меню больше нет кофе и наггетсов. Упомянутые позиции не отображаются и в приложении «Яндекс.Еда». Как рассказал «Газете.Ru» администратор одного из ресторанов сети, компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи.

Администратор также сообщила, что такие позиции, как кофе и десерты, которые сейчас временно невозможно заказать через приложение КФС, остались в меню, и их можно приобрести непосредственно в ресторане. Причины, по которым кофе и десерты нельзя заказать в приложении, администратору неизвестны.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу сети ресторанов KFC с просьбой объяснить, чем вызвано решение компании о приостановке продажи большой и средней порций картошки.

Ранее из-за санкций на польскую картошку в KFC пропали хашбрауны. В пресс-службе компании сообщили, что хашбрауны недоступны в сети из-за разрыва логистических цепочек с Польшей, откуда в рестораны поставляли картофель. Вместо хашбраунов в блюда — например, в Бокс-мастер — начали добавлять картофель по-деревенски.

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