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Вице-премьер Борисов заявил, что перевод экономики на военные рельсы не потребуется

Вице-премьер России Юрий Борисов на пленарном заседании Государственной думы заявил, что рассматривающиеся поправки к законодательству в отношении военно-промышленного комплекса (ВПК) не потребуют перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что предложенные в ходе обсуждений поправки касаются более эффективного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«Кроме того, данные поправки не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд Вооруженных Сил, а также прекращение договоров предприятий ОПК перед контрагентами, заключенных вне рамок ГОЗ», — пояснил Борисов.

Он добавил, что ВПК в полном объеме обеспечивает нужды российской армии в ходе специальной военной операции.

«Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно», — заявил Борисов.

Ранее главное военное следственное управление СК России возбудило дело о коррупции в отношении бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова, ответственного за составление государственного оборонного заказа.

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