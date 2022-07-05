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Депутат Ананских заявил, что без российских газа и нефти промышленность Японии ждет коллапс

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о возможном прекращении поставок газа и нефти в Японию. Так он отреагировал на заявления Токио о перспективах установления потолка на российскую нефть. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил «Газете.Ru», что в случае прекращения поставок из России в Японской экономике может произойти коллапс, так как страна не имеет своих энергоресурсов.

«Япония — это государство, остров, который не имеет своих энергетических ресурсов. Она сильно зависима от поставок энергоресурсов извне и, безусловно, самое ближайшее и самое дешевое — это Российская Федерация. Отсутствие поставок нефти и газа с российской стороны приведет к коллапсу в производстве Японии», — сказал он.

Ананских добавил, что только Россия может принимать решение кому и по какой цене продавать газ и нефть, поэтому Японии стоит быть аккуратнее в своих высказываниях.

«Нефть, газ и производные газа Сахалина — это собственность Российской Федерации. Будет управлять проектом «Сахалин» тоже российское юрлицо. Поэтому решение куда продавать и по какой цене, а куда не продавать принимает российская сторона, российское юридическое лицо. Японской стороне диктовать условия невозможно, это аксиома. Потому, мне кажется, что Японии стоит покорректнее себя вести на международной арене», — сказал депутат.

Он отметил, что решение о прекращении поставок не принято и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от взаимоотношений Москвы и Токио.

«Мы открыты и всегда были открыты для Японии в работе по всем направлениям. То, что сейчас происходит — безусловно инициатива японской стороны. Мы расстроены, что такое происходит. Я надеюсь, что руководство Японии переосмыслит свою внешнюю политику и будет вести себя более корректно на международном рынке», — заключил он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о перспективах внедрения механизма ограничения цен на российскую нефть. Дмитрий Медведев отреагировал на высказывание премьера, заявив, что в будущем Японию может ожидать жизнь без газа, нефти и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».

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