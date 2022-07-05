Госдума приняла в III чтении закон об объединении ПФР и ФСС

Государственная дума на пленарном заседании 5 июля приняла в третьем и окончательном чтении закон о формировании единого Фонда пенсионного и социального страхования за счет объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС). Об этом сообщает РИА «Новости».

В правительстве уверены, что объединение функций двух ведомств поможет россиянам в более короткие сроки получать социальные услуги, процесс станет удобнее, в том числе благодаря появлению единых офисов клиентского обслуживания.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства. Под его основу ляжет цифровая платформа, которая объединит все действующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство получит возможность централизованно управлять всеми социальными выплатами, обеспечивать ими граждан максимально оперативно.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления в РФ с 1 июля будут защищены дополнительно.