Пресс-секретарь президента России прокомментировал призыв к европейцам сменить старую бытовую технику, «друзей Путина», которые сжигают больше газа.

«Во-первых, старая техника является не другом [президента РФ Владимира] Путина, а другом американцев. Потому что сейчас поставляется больше дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного. Поэтому старая техника является другом американцев. Во-вторых, другом европейских руководителей, которые приняли решение сокращать надежный, предсказуемый, дешевый прогноз по цене российского трубного газа», — сказал представитель Кремля.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас призвал жителей Европы отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Он обосновал это тем, что домашняя бытовая техника съедает огромное количество энергии, вырабатываемой газом, который поставляется из России.