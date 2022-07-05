В сети «Вкусно — и точка» не комментируют закрытие казахстанских ресторанов McDonald's

В Казахстане приостановили работу рестораны сети McDonald's. В сообщении компании говорится, что это произошло «по техническим причинам». В пресс-службе российской сети «Вкусно — и точка», заменившей McDonald's, не стали выдвигать предположений о причинах закрытия казахстанских ресторанов.

«Мы не комментируем работу предприятий сети «Макдоналдс», — сказали «Газете.Ru» в компании.

Ранее СМИ предположили, что рестораны американской сети в Казахстане могли закрыть из-за ухода официального поставщика из России, откуда в Казахстан поступало «сырье».

«Дорогие гости! Сообщаем, что рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на официальной странице «McDonald's» в одной из соцсетей.

В мае McDonald's Corporation продала свой бизнес в России российскому предпринимателю Александру Говору. В июне в Москве открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка», заменившей McDonald's