Bloomberg: Uniper просит власти Германии выделить финансовую помощь в размере до €9 млрд

Правительство Германии и энергоконцерн Uniper ведут переговоры о предоставлении финансовой помощи немецкой компании в размере до €9 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, власти ФРГ рассматривают возможность применения комплекса мер, включая кредиты, приобретение доли, а также перекладывание на клиентов части растущих расходов компании.

По подсчетам аналитиков, которых опросило агентство, Uniper теряет €30 млн в день из-за ограничения поставок российского газа.

Накануне сообщалось, что в Германии захотели включить энергоконцерн Uniper в закон об энергобезопасности.

В конце июня РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper сообщало, что план правительства Германии по сокращению потребления газа не спасет ситуацию в стране зимой, если поставки по газопроводу «Северный поток» останутся на таком же низком уровне.