FT: цены на электроэнергию в Европе обновили максимум из-за сокращения импорта газа из РФ

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы на фоне сокращения поставок природного газа по трубопроводам из России, сообщает газета Financial Times.

В частности, во Франции и Германии цены за МВтч базовой нагрузки на следующий год достигли значений в €366 и €325 соответственно — причиной роста цен на электричество считают сокращение поставок российского газа.

Эксперты предсказывают, что борьба против экстремального газового дефицита в Европе продлится еще около года, а попытки Германии компенсировать дороговизну электроэнергии запуском угольных электростанций не приведут к успеху — стоимость угля на данный момент также остается крайне высокой.

Ранее стало известно, что в Великобритании промышленники хотят предупредить правительство о закрытии при нехватке газа.

По информации издания Financial Times, крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.