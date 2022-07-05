Минпромторг предупредил о рисках снижения рентабельности металлургических предприятий

Уменьшение объемов производства и удешевление металлопродукции может привести к значительному снижению рентабельности металлургических предприятий. Такое мнение высказал глава Минпромторг Денис Мантуров в интервью РИА «Новости».

По его словам, загрузка производственных мощностей предприятий в июне сократилась на 25% по сравнению с апрелем, а цены снизились на 30%.

Мантуров отметил, что металлургические предприятия сокращают объемы производства «невостребованного сортамента». Он отметил, что отрасль также столкнулась с проблемой логистики в результате переориентации экспортных поставок. Кроме того, металлопродукция перестает быть востребованной на внутреннем рынке во всех секторах экономики, в том числе в строительном.

В июне Мантуров объявил о планах возобновить производство машин под брендами «Волга» и «Победа».