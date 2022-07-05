«Ъ»: россияне стали чаще закупаться слабоалкогольными коктейлями

Слабоалкогольные коктейли вышли на первое место по покупаемости среди самых быстрорастущих категорий алкогольной продукции в денежном выражении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Так, с января по середину июня продажи таких напитков в крупных торговых сетях России увеличились на 46,1% в деньгах и на 31,1% — в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что продажи джина выросли на 40,8% и 34,6%, рома — на 22,6% и 14,5%, виски — на 16,8% и 5,8% соответственно. При этом в 2021 году слабоалкогольные напитки были на второй позиции по темпам роста продаж в денежном выражении с 26,1%, уступая джину, который показывал прирост в 41,1%.

Участники рынка подтвердили тенденцию. Руководитель отдела маркетинга дистрибутора «Перспектива» (бренды Hooper's Hooch, Black Russian, Manchester и др.) Марина Дольникова сообщила, что продажи слабоалкогольных коктейлей компании с начала года выросли более чем на 40%. Это связано в том числе с разнообразием ассортимента коктейлей в торговых точках.

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