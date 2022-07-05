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Инфляция в Южной Корее в июне достигла почти 24-летнего максимума

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tourism.limarevvn.ru

Уровень инфляции в Южной Корее в июне вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за почти 24 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте национального статистического управления.

По сравнению с прошлым месяцем цены на электричество выросли на 0,1%, газ и другие виды топлива – на 2,9%.

Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент США Джо Байден отменит некоторые тарифы на импорт товаров из Китая в попытке смягчить инфляцию в стране, решение распространится на некоторые потребительские товары, в том числе на одежду и школьные принадлежности.

При этом, как пишет WSJ, экономисты сомневаются, что отмена тарифов для Китая существенно повлияет на инфляцию в США. Согласно оценкам аналитиков Института международной экономики Петерсона Меган Хоган и Ван Илинь, такое решение в перспективе может привести к снижению индекса потребительских цен на 1 процентный пункт, тогда как потребительские цены в США по итогам мая выросли на 8,6% в годовом выражении. Это крупнейший рост с декабря 1981 года.

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