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«Известия»: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается

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Pexels

Эпоха сверхдешевого пассажирского авиасообщения во всем мире начинает уходить в прошлое, говорится в материале «Известий». В статье указывается на то, что китайские авиакомпании в пятый раз с февраля текущего года увеличивают топливную надбавку в билетах.

С 5 июля она достигла рекордных значений — 200 юаней, что эквивалентно 1,6 тыс. руб. или $30. Дорожают перелеты и в других странах Восточной Азии.

Пока европейские авиаперевозчики предлагают своим клиентам феноменальные скидки (до €1 за билет). Но и в ЕС также наблюдается тенденция к удорожанию полетов. Во многом это связано с ростом цен на энергоносители.
Сообщается, что полет из Сингапура в Гамбург в экономклассе может обойтись в $5000, недавно средняя цена была — $2000. Полеты из Сингапура в апреле текущего года были на 27% дороже, чем в 2019 году, а из Австралии — на 20% дороже. После пандемии произошел значительный рост цен перелетов.

Еще одно объяснение такой динамики цен — авиакомпании до сих пор не подняли в воздух весь свой флот, а некоторые рейсы, которые функционировали раньше, до сих пор так и не восстановлены.

Такая же ситуация складывается и на американских континентах.

«Известия» напоминают, что авиатопливо в США подорожало за год на 150%. Во-вторых, количество мест в американской пассажирской авиации все еще на 6% уступает допандемийным показателям.

В свою очередь, российские авиакомпании сообщают о проблемах с перестраховкой самолетов. Принадлежащая Центробанку Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) принимает заявки авиакомпаний с марта 2022 года, после отказа европейских компаний предоставлять услуги, однако в начале лета российские перевозчики столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие». В частности, в предлагаемых РНПК контрактах на страхование указывается, что происшествие в связи с плохим техобслуживанием самолетов не будет считаться страховым случаем.

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