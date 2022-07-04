Польский премьер Моравецкий призвал ЕС на время отказаться от зеленой энергетики

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье для Financial Times написал, что для обеспечения своей энергетической безопасности Евросоюзу необходимо временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, включая уголь, отказавшись от зеленой энергетики, передает РИА «Новости».

«Зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности (Евросоюза - прим. ред.). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии», — написал он.

Премьер добавил, что даже если этот краткосрочный шаг приведет к отсрочке амбициозных климатических целей, он остается необходимым условием сохранения сильного европейского общества.

В статье глава польского правительства отметил существующую в ЕС инфляцию, угрозу нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен на электроэнергию в регионе.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала экспортировать электричество на территорию Евросоюза. По его словам, в итоге это может стать альтернативой поставкам части российского газа для стран Евросоюза.